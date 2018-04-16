«الإعلام» الفلسطينية: نتقدم لمجلس الأمن بمشروع للاعتراف الكامل بدولتنا

قال القائم بأعمال وزارة الإعلام الفلسطينية، الدكتور فايز أبو عيطة، إن بلاده في معركة حقيقة في مواجهة الإدارة الأمريكية وحكومة اليمين المتطرف في تل أبيب، مستندة إلى المواقف العربية الداعمة لدولته ولحق الشعب الفلسطيني في حريته وتملك أراضيه.

وأشار «أبو عيطة»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العامة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مع الإعلامية لميس الحديدي، مساء الأحد، إلى استمرار المعركة الدبلوماسية والسياسية مع أمريكا ودولة الاحتلال، متابعًا أنه سيكون هناك مشروعًا كاملًا مطروح أمام مجلس الأمن قريبًا للاعتراف الكامل بدولة فلسطين.

وشدد على مواصلة الشعب الفلسطيني المطالبة بالاعتراف الكامل بدولته وتملك أراضيه، مؤكدًا أن بلاده ستقدم المشروع المشار إليه أعلاه لمجلس الأمن الدولي حتى ولو استخدمت الولايات المتحدة حق الفيتو.