إحالة واقعة تعدي ممرضات مستشفى سجين الكوم على سيدة للتحقيق العاجل



قرر الدكتور محمد شرشر وكيل وزارة الصحة بالغربية، اليوم الأحد، إحالة واقعة اعتداء عدد من الممرضات بمستشفى سجين الكوم التابعة لمركز قطور على ربة منزل؛ للتحقيق العاجل، على أن يتطلع على تقرير واف وعاجل عن الواقعة.

وكانت ربة منزل بقرية سجين التابعة لمركز قطور في محافظة الغربية تدعى «إمارات» قد حررت أمس محضر يحمل رقم 7 أحوال، تتهم فيه ممرضات بمستشفى القرية بالتعدي عليها بالضرب وإصابتها بكدمات وجروح في جسدها، إلى جانب غلق إحدى الغرف عليها والتعدي عليها بالضرب، وذلك أثناء مرافقتها لنجلها المريض لمطالبتها بسرعة توقيع الكشف الطبي عليه لسوء حالته.

وأكدت «إمارات الحوشي»، ربة المنزل المعتدى عليها، في أقوالها بالمحضر، أنها اصطحبت نجلها «علي» 5 سنوات، إلى مستشفى القرية؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها؛ لمعاناته من الكحة وحساسية على الصدر، غير أن موظف الاستقبال رفض قطع تذكرة دخول لها، بدعوى نفاذ التذاكر.

وأضافت: عندما طلبت من إحدى الممرضات قطع تذكرة، كان ردها عنيف بقولها (احنا مش شغالين النهاردة.. اكشفي على ابنك بره)؛ ما أدى لحدث مشادات كلامية بينهما، تطور الأمر بسرعة إلى التعدي عليها بالأيدي من قبل الممرضة وعدد من زميلاتها، إلى جانب دفعها إلى إحدى الغرف من قبل الممرضات الـ3، والتعدي عليها بالضرب؛ ما أسفر عن إصابتها بكدمات وجرح في يدها.