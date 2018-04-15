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الرئيس «السيسي» يصل مقر انعقاد القمة العربية الـ29 بالسعودية

أحمد العيسوي
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 1:02 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 1:18 م

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى مقر انعقاد القمة العربية الـ29، في مدينة الظهران بالمملكة العربية السعودية.

وكان العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، في استقبال الرئيس «السيسي»، في مقر انعقاد القمة.

وبدأ توافد القادة العرب على مقر انعقاد القمة العربية الـ29، ظهر اليوم الاحد، استعدادًا لانطلاق القمة التي يتضمن جدول أعمالها 18 بندًا في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.


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