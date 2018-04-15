مهرجان رياضي لطلاب الجامعة المصرية الصينية

نظمت الجامعة المصرية الصينية يومًا رياضيًا لطلابها، تحت إشراف الدكتور أشرف الشيحي رئيس الجامعة المصرية الصينية.

وشمل اليوم مسابقات في كرة القدم الخماسية والكرة الطائرة وتنس الطاولة إلى جانب بعض ألعاب القوى والتمارين بواسطة كباتن سول جيم الذين أشرفوا على جميع الأنشطة؛ حفاظًا على سلامة الطلاب خلال بعض الألعاب، وشارك فيه عدد من أساتذة الكلية والموظفين وطلاب الجامعة وطالباتها.

وفي ختام اليوم تم توزيع الجوائز وشهادات التقدير على الفرق الفائزة في المنافسات، حيث اتسمت المنافسات في الألعاب المختلفة بروح التنافس الشريف طوال فترة اليوم الرياضي في جو لطيف جعل الجميع يطالب بتكرار اليوم الرياضي في أقرب وقت.

وحرص «الشيحي» أيضًا على تكريم الطالبة شهد عيسى بكلية الاقتصاد والعلاقات الدولية بالجامعة خلال تلك المناسبة وتهنئتها لحصولها على الميدالية الذهبية والمركز الأول في بطولة الاتحاد الرياضي للجامعات بلعبة التايكوندو وإعطائها درع الجامعة.

كما تم تكريمها أيضًا من قبل سول جيم وتسليمها درع الجيم، وتم توزيع الهدايا والدعوات على الإدارة وجميع الطلاب لزيارة سول جيم؛ لحثهم على ممارسة الرياضة.