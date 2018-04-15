الملك سلمان يعلن ختام فعاليات القمة العربية الـ29

أعلن العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز، اختتام أعمال القمة العربية الـ29، التي انعقدت اليوم ببلاده.

وتوجه «سلمان»، في كلمته خلال الجلسة الاختتامية للقمة العربية الـ29، مساء الأحد، بالشكر لجميع المشاركين في القمة على جهودهم التي ساهمت في نجاح هذا الحدث.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.