إحالة معلم بمدرسة ابتدائية للمحاكمة التأديبية لاتهامه بهتك عرض تلميذة

أمرت النيابة الإدارية بإحالة مدرس مجال صناعي بإحدى المدارس الابتدائية سابقا، وحاليا موظف بقسم الصرف بمخازن إدارة غرب القاهرة التعليمية، للمحاكمة التأديبية العاجلة؛ على خلفية تورطه بهتك عرض إحدى التلميذات بالصف الثاني الابتدائي بالمدرسة التي يعمل بها، واعتدائه وتحرشه جنسيا بعدد من الطالبات بذات الصف بالمدرسة.

وقال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية -في بيان اليوم- إن النيابة الإدارية كانت قد تلقت بلاغا من إدارة غرب القاهرة التعليمية بشأن مذكرة مدير إحدى المدارس الابتدائية والمتضمنة شكوى ولية أمر إحدى الطالبات بالصف الثاني الابتدائي ضد المتهم المذكور؛ لقيامه بالتحرش الجنسي وهتك عرض ابنة شقيقتها، واعتراف المتهم المذكور بالواقعة عند استجوابه.

وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية عن أن المتهم قام بهتك عرض إحدى التلميذات بالصف الثاني الابتدائي، حيث قام باستدعائها منفردة إلى الغرفة المخصصة للمجال الصناعي بالمدرسة أثناء وقت الراحة -الفسحة- وذلك للشروع في الممارسة الجنسية الكاملة معها، كما كشفت التحقيقات أيضاً عن قيامه بالتحرش والاعتداء الجنسي بعدد من التلميذات بذات الصف الثاني الابتدائي.

وانتهت النيابة إلى قرارها بإحالة المتهم للمحاكمة التأديبية العاجلة، كما أمرت النيابة بإبلاغ النيابة العامة بالواقعة لمباشرة إجراءات الدعوى الجنائية.

وأهابت النيابة بأولياء أمور التلميذات والتلاميذ التواصل المستمر مع بناتهم وأبنائهم وتوعيتهم بشكل علمي وتربوي بسيط مفهوم الانتهاك الجسدي وكيفية التعامل مع مثل تلك المواقف وأهمية متابعة أولئك الأطفال بشكل يومي وملاحظة أي تغيير جسدي أو سلوكي والوقوف على أسبابه دون ترهيب الطفل، مع التنبيه المشدد على حسن اختيار المدرسين القائمين على العملية التعليمية من ذوي النفوس السليمة والخلق القويم خاصة في مراحل التعليم الأساسي بما يتفق وقدسية رسالتهم السامية.

كما تؤكد النيابة الإدارية أنها ستواصل مباشرة التحقيقات القضائية وضمان إنفاذ القانون وتطبيقه في مثل تلك الجرائم التي ترتكب في حق أطفال ضحايا لا يملكون من أمر نفسهم شيئا واستبعاد وملاحقة ومحاسبة العناصر الفاسدة واجتثاثها من منظومة التعليم بأسره.