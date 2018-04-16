سان جيرمان بطلا للدوري الفرنسي بسباعبة في موناكو

توج فريق باريس سان جيرمان بلقب الدوري الفرنسي لكرة القدم لهذا الموسم، بتغلبه على ضيفه موناكو 7 / 1، اليوم الأحد في المرحلة الثالثة والثلاثين من مسابقة الدوري.

وسجل أهداف سان جيرمان الأرجنتيني جيوفاني لو سيلسو (هدفين) في الدقيقتين 14 و27 والأورجواياني ادينوسن كافاني في الدقيقة 17 والأرجنتيني أنخيل دي ماريا (هدفين) في الدقيقتين 20 و58 وراداميل فالكاو، لاعب موناكو بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 76 وجوليان دراكسلر في الدقيقة 86.



فيما سجل هدف حفظ ماء الوجه لموناكو روني لوبيز في الدقيقة 38.



ورفع باريس سان جيرمان رصيده إلى 87 نقطة بفارق 17 نقطة أمام موناكو، الذي توقف رصيده عند 70 نقطة في المركز الثاني.



وبات سان جيرمان أول فريق يسجل أكثر من 100 هدف في الدوريات الخمس الكبرى هذا الموسم (إنجلترا إسبانيا وألمانيا وفرنسا وإيطاليا)، حيث سجل 103 هدفا هذا الموسم.



يذكر أن هذا الفوز هو الثامن والعشرين لسان جيرمان في الدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في مباراتين والتعادل في ثلاث، فيما تعد هذه الخسارة هي الخامسة، لموناكو بالدوري هذا الموسم مقابل الفوز في 21 مباراة والتعادل في سبع.



هذا اللقب هو الخامس لسان جيرمان له في آخر ستة مواسم والسابع له في تاريخه.



وفي المباراة الثانية انتزع فريق مارسيليا فوزا صعبا من مضيفه تروا 3 / 2.



وسجل أهداف مارسيليا كلينتون موا نجي في الدقيقة 11 وكونستانتينوس ميتروجلو في الدقيقة 75 وفلوران توفين في الدقيقة 85 ، فيما سجل هدفي تروا صامويل جراندسير في الدقيقة الأولى وبنجامين نيفيت في الدقيقة 48.



ورفع مارسيليا رصيده إلى 66 نقطة في المركز الرابع بفارق الأهداف خلف ليون، وتوقف رصيد تروا عند 29 نقطة في المركز التاسع عشر قبل الأخير.



وفي المباراة الثانية، فاز فريق بوردو على ضيفه مونبلييه 3 / 1.



وسجل أهداف بوردو مارتن بريثويت في الدقيقة التاسعة وفرنسوا كامانو في الدقيقة 49 وسواليهو ميتي في الدقيقة 78، فيما سجل هدف مونبلييه الوحيد إلياس صخيري في الدقيقة 88.



وأهدر سليماني كامارا لاعب مونبلييه ركلة جزاء في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.



ورفع بوردو رصيده إلى 43 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد مونبلييه عند 46 نقطة في المركز السابع بفارق الأهداف أمام سانت اتيان.