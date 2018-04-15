انطلقت مساء الأحد، الجلسة الختامية للقمة العربية الـ29، بالمملكة العربية السعودية.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.

-ونقدم بثًا مباشرًا لفعاليات الجلسة الختامية نقلًا عن فضائية «إكسترا نيوز»:

