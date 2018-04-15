تصدر وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، قرارار خلال الساعات القادمة بندب رئيس جديد لقطاع الرقابة على الشركات بالوزارة خلفا لمحمد شعلان الذي بلغ سن المعاش الخميس الماضي.



وعلمت «الشروق» أن هناك خمسة أسماء مرشحة لتولي المنصب خلفا لـ«شعلان» وهم: مجدي شلبي، رئيس الإدارة المركزية للأنشطة السياحية، وياسر محيسن، رئيس الإدارة المركزية للاتصال، وإيمان الصباغ، رئيس الإدارة المركزية للتفتيش على المنشآت السياحية، وصبح عبد الفتاح، مدير عام إدارة النقل السياحي بقطاع الشركات، وعبد الحميد عبد الحليم، مدير عام إدارة البرامج السياحية بقطاع الرقابة على الشركات.



ويعتبر هذا الإجراء من أهم أولويات وزيرة السياحة خلال الفترة الحالية نظرا لأهمية قطاع الشركات باعتباره أهم القطاعات الحيوية بالوزارة وكذلك لارتباطه بملفات العمرة والحج والتى تحتاج إلى حسم أمور عديدة خلال الفترة القليلة القادمة، بالاضافة إلى ملف السياحة الخارجية التي تحتاج إلى جهد مكثف خلال الفترة القادمة.



ومن المقرر أن تعقد اللجنة العليا للعمرة والحج اجتماعها التي سيتولى رئاستها الرئيس الجديد لقطاع الشركات نهاية الأسبوع الجاري عقب توليه منصبه لاستكمال الإجراءات الخاصة بموسمي العمرة والحج.