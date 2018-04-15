محافظ مطروح: تنفيذ مشروعات في البنية التحتية بمليار و350 مليون جنيه

قال محمد السيد، مديرعام التخطيط بمحافظ مطروح، إنه تم تنفيذ المرحلة الثالثة بالخطة الاستثمارية 2017/2018 الواردة من بنك الاستثمار القومي، بمبلغ 29.8 مليون جنيه، موزعة على قطاعات الكهرباء والرصف وتحسين البيئة والوحدات المحلية والأمن والإطفاء والمرور، وذلك بنسبة 92% من إجمالي الاعتماد الحكومي للخطة البالغ 76.54 مليون جنيه.

ومن جانبه، أعلن اللواء علاء أبو زيد، محافظ مطروح، أنه تم تنفيذ مشروعات المرحلة الثالثة من الخطة الاستثمارية لتكون مطروح أول محافظة تنفذ مشروعات المرحلة الثالثة.

وشدد محافظ مطروح، على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال الجارية بمدينة مرسى مطروح من تطوير لكافة القطاعات الخدمية قبل موسم الصيف استعدادا لاستقبال زوار المحافظة، لافتا إلى أن إجمالي الخطة الاستثمارية لمحافظة مطروح للعام المالى 2017/2018، بلغت مليار و350 مليون جنيه.