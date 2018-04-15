تفاصيل جديدة بالطفرة الإنشائية للأهلي

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أخر التطورات في النواحي الانشائية في المقر الرئيسي للنادي وفروعه إيضًا.

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أخر التطورات في النواحي الانشائية في المقر الرئيسي للنادي وفروعه إيضًا.

كشف العميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي الأهلي، عن أخر التطورات في النواحي الانشائية في المقر الرئيسي للنادي وفروعه إيضًا.

وقال مرجان في تصريحات اذاعية: الأهلي بدأ في تطوير صالة الكاراتية بالنادي وفي الانتهاء من تشطيب المبني الاجتماعي الجديد الذي كان هناك مشكلة في ترخيصة وانتهت بالفعل وجاري التنفيذ.

وقال مرجان في تصريحات اذاعية: الأهلي بدأ في تطوير صالة الكاراتية بالنادي وفي الانتهاء من تشطيب المبني الاجتماعي الجديد الذي كان هناك مشكلة في ترخيصة وانتهت بالفعل وجاري التنفيذ.

وقال مرجان في تصريحات اذاعية: الأهلي بدأ في تطوير صالة الكاراتية بالنادي وفي الانتهاء من تشطيب المبني الاجتماعي الجديد الذي كان هناك مشكلة في ترخيصة وانتهت بالفعل وجاري التنفيذ.

وأضاف مرجان، أن تطوير الاسوار في جميع فروع ومقر النادي سيبدأ قريبا وهناك متابعة من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة القائمة على المشروع بالإضافة للمكتب الهندسي لشركة صبور المشرفه علي النواحي الهندسية في النادي بشكل كامل.

كما تحدث مرجان، عن مناقصة حقوق الرعاية الخاصة بالبث الذي طرح الأهلي كراسة شروطها بالأمس، قائلًا مطمئن جدا بالنسبة للمناقصة ونسعي لتحقيق أكبر عقد رعاية للأهلي وجميع شركات الرعاية تتهافت علي الأهلي.