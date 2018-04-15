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ملك الأردن: الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة السورية

العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى
أ ش أ
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 4:25 ص | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 4:25 ص
أكد العاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى، أن الحل السياسي هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة فى سوريا، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي جرى خلاله بحث التطورات على الساحة السورية.

ونقلت قناة «سكاى نيوز عربية»، الليلة، عن الملك عبد الله، قوله إن الحفاظ على وحدة أراضى سوريا وأمن وسلامة شعبها يتحقق عبر الحل السياسي.

وأحبط مجلس الأمن الدولى مشروع قرار روسى لإدانة الهجوم الأمريكى البريطانى الفرنسى ضد سوريا، حيث طلبت موسكو فى جلسة طارئة لمجلس الأمن إدانة "العدوان" بعد الضربات العسكرية التى نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على مواقع للنظام السورى وقدمت مشروعا إلى المجلس بهذا الخصوص.

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