«عباس»: القدس الشرقية ستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين

أكد الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أن القدس الشرقية كانت وستبقى إلى الأبد عاصمة لدولة فلسطين.

وقال «عباس»، في افتتاح القمة العربية المنعقدة بمدينة الظهران شرق السعودية، اليوم الأحد، إن القدس تشهد هجمة استيطانية غير مسبوقة بدعم من الإدارة الأمريكية، وإعلان الولايات المتحدة القدس عاصمة لإسرائيل جعلها طرفا في الصراع وليست وسيطا، والحديث عن خطة سلام أمريكية بات أمرا غير ذي مصداقية.

وأضاف: «لم نرفض المفاوضات يوما واستجبنا لجميع المبادرات التي قدمت لنا»، قائلا: «مساعينا لتحقيق المصالحة وتوحيد أرضنا وشعبنا لم ولن تتوقف، ومستمرون بجهود تحقيق المصالحة ويجب تمكين الحكومة».