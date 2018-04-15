-عرض الفيلم واجه انقطاع الكهرباء أكثر من مرة بمهرجان الإسماعيلية.. والنقاد يشيدون بالتجربة

-«ماتيج» حصل على ألف يورو مقابل ظهوره بالعمل على مدار ١٠ سنوات لتنفيذ عدة إصلاحات بمنزله

بدأت مسابقة الفيلم التسجيلى الطويل بمهرجان الإسماعيلية السينمائى عرض الفيلم السلوفانى «العائلة»، الذى رأى النقاد انه يستحق المشاهدة، ونجح فى ان يخفف عنهم انزعاجهم الشديد من الظروف التى أحاطت بعرضه، خاصة أن سوء الحظ طارده وحدث انقطاع بالتيار الكهربائى أكثر من مرة، ثم انقطع سلك الصوت، وانتظر الحضور عرضه لأكثر من ساعة ونصف.

تدور قصة الفيلم الذى اخرجه وصوره روك بيشيك، حول شاب يدعى ماتيج، نشا فى عائلة مكونة من ذوى الاحتياجات الخاصة، فى قرية فقيرة بائسة بأرض مهجورة، لكنه فريد من نوعه، ليس طبيعيا وليس مختلفا، ورغم هذا فقد نجا تماما من ضغوط بيته، وسعى لانشاء عائلة له، وإن كان الحظ التعس لم يفارقه، بعد ان انفصل عن حبيبته التى نجحت فى الحصول على حق حضانة ابنتهما.

لفت الفيلم الانظار اليه منذ الدقيقة الأولى لعرضه، خاصة مع مشهد الولادة، الذى صوره المخرج بكل تفاصيله منذ لحظة المخاض حتى خروج الجنين من الرحم، ووضعه على صدر أمه، بشكل خالٍ من الابتذال، ورغم ان الفيلم مصنف« فيلما تسجيليا»، فإن المشاهدة الأولى توحى اننا أمام عمل درامى مأخوذ ربما عن أحداث واقعية، فكان الاعتقاد اننا امام عمل يحكى خلافا بين الاب والام حول حضانة الطفل بعد أن نشبت المشاكل بينهما حالت دون استمرار العلاقة بينهما، لكن بمرور الوقت نجد أن الموضوع يتشعب ونشاهد رصدا لحياة عائلة انطلاقا من هذا الشاب الذى ولد لظروف غريبة ولكنه يسعى ان يكون طبيعيا.

وبالحديث مع بطل العمل «ماتيج» كشف عن مفاجأة كبيرة، وهى أن المخرج روك بيشيك حينما شرع فى تصوير فيلم عن عائلته، كان يسعى لعمل فيلم تسجيلى عن ذوى الاحتياجات الخاصة كمشروع تخرج له، لكن حينما ذهب «بيشيك» لمنزله لفت «ماتيج» نظره، فهو طفل طبيعى يبلغ 13 عاما، يعيش فى أجواء صعبة، فقرر عمل فيلم عنه، وظل يرافقه بالكاميرا لمدة 10 أعوام حتى بلغ الـ 23 عاما.

سألته عن سبب قبوله تصوير فيلم عنه خاصة ان المخرج يلازمه طوال الوقت حتى فى أشد لحظات حياته خصوصية، وان العالم كله الآن شاهد حياته بمشاكلها وبأخطائها وبكل عوراتها قال: حينما بدأ المخرج تصوير فيلمه كنت طفلا صغيرا، وكان والدى هو الوصى عليّ بطبيعة الحال، ولأن المخرج صديق لوالدى لم يستطع رفض طلبه، ووافق، وأرغمنى على الموافقة، ولو كان القرار بيدى لما وافقت على تصوير هذا العمل الذى شاهدته كاملا قبل أيام قليلة من عرضه بالمهرجان، وكانت هناك مشاهد كثيرة أزعجتنى، وكنت أتمنى حذفها، فأنا لا اريد ان يشاهدنى الناس بهذا الشكل، وكثيرا ما كنت احاول ضبط تصرفاتى امام الكاميرا، والتعامل بشكل عقلانى أكثر امام الناس، لكن بالفعل خصوصيتى انتهكت، وشاهد الناس قصة حياتى، وهو ما لم أكن راغبا فيه.

فسألته هل تقاضى أى مبالغ مادية مقابل ظهوره قال:

كل ما حصلت عليه طوال 10 اعوام مبلغ يقدر بألف يورو، وبضعة يوروهات ــ تقريبا 30 يورو ــ لعمل بعض الاصلاحات فى البيت الذى كنت اعيش فيه برفقة صديقتى.