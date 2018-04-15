الأحد 15 أبريل 2018 10:38 م القاهرة القاهرة 26.3°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

شارك برأيك

ما مدى تقييمك لمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2018؟
النتـائـج تصويت

جالطة سراي يخطف صدارة الدوري التركي

د ب أ
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 9:56 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 9:56 م

ارتقى جالطة سراي لصدارة الدوري التركي لكرة القدم، عقب فوزه الثمين 2 / صفر على ضيفه باشاك شهير اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة التاسعة والعشرين للمسابقة.

ارتفع رصيد جالطة سراي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه منذ موسمين، إلى 60 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة وحيدة خلف بشكتاش وباشاك شهير، صاحبي المركزين الثاني والثالث على الترتيب.

أخفق الفريقان في هز الشباك خلال الشوط الأول الذي انتهى بالتعادل السلبي.

في الشوط الثاني، افتتح ماريانو فيريرا التسجيل لجالطة سراي في الدقيقة 60، وجاء الهدف الثاني عبر النيران الصديقة، بعدما أحرز المهاجم التوجولي المخضرم إيمانويل أديبايور لاعب باشاك شهير هدفا بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 90.

بتلك النتيجة، نجح جالطة سراي في تعويض خسارته المفاجئة صفر / 1 أمام مضيفه جنتشلاربيرليجي في المرحلة الماضية.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك