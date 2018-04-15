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«السيسي» يؤكد موقف مصر المساند للحكومة الشرعية في اليمن

نور رشوان
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 9:49 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 9:49 م

التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، مساء الأحد، بنظيره اليمني، عبد ربه منصور هادي، على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد «السيسي» خلال لقائه بـ«هادي»، موقف مصر الثابت المساند للحكومة الشرعية في اليمن، ودعمها لوحدة الدولة اليمنية وسلامتها الإقليمية، ومواصلة جهودها لتخفيف المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها اليمنيون.

وأعرب الرئيس اليمني، عن امتنانه لمواقف مصر حكومة وشعبًا، الداعمة للشعب اليمني وشرعيته في هذه المرحة المصيرية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون الذي يدفع قدمًا بالعلاقات التاريخية بين البلدين.

 


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