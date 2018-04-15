التحفظ على 8 أطنان أرز تمويني غير مطابق للمواصفات بالإسكندرية

تحفظت شرطة التموين والتجارة الداخلية في الإسكندرية، بالتنسيق مع مفتشي إدارة تموين العامرية، على 8 أطنان و520 كيلوجرامًا من الأرز التمويني، غير المطابق للمواصفات «مرتفع نسبة الكسر والشوائب» لدى بدال تموين ومخازن الشركة العامة لتجارة الجملة في منطقتي «العامرية والدخيلة».

ووفقًا لبيان مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء مصطفى النمر، اليوم الأحد، فإن ذلك جاء عقب شكوى تلقتها الشرطة من مواطن يدعى «ي.م» مقيم في دائرة قسم شرطة أول العامرية؛ بدعوى تضرره من عدم صلاحية الأرز الذي قام بصرفه من البدال التموين التابع لمحل إقامته، للاستهلاك الآدمي.

وبتوجه الشرطة إلى البدال التمويني ويدعى «ر.ش» ومحل عمله دائرة قسم شرطة «أول العامرية»؛ تبين قيامه بصرف الأرز التمويني غير المطابق للمواصفات «مرتفع نسبة الكسر والشوائب» للمواطنين وضُبط وبحوزته 220 عبوة غير مدون عليها بلد المنشأ.

وبانتقال «الحملة» إلى مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في العامرية، وسؤال المدير المسئول ويدعى «ع.ز» تم التحفظ على 900 عبوة أرز أخرى غير مطابقة للمواصفات «من ذات النوع المضبوط لدى البدال» وبسؤاله أفاد بأنه يستلم الأرز بعد موافقة لجنة الفحص والاستلام والفرز المُشكلة بمعرفة مديرية التموين والشركة الموردة.

وبالوصول إلى مخزن الشركة العامة لتجارة الجملة في منطقة الدخيلة، ومقابلة المدير المسئول ويدعى «ع.ا» تم التحفظ أيضًا على 7 آلاف و400 عبوة أرز غير مطابقة للمواصفات «من ذات النوع المضبوط لدى البدال التمويني» وبسؤاله أفاد بأنه يستلم الأرز بعد موافقة لجنة الفحص والاستلام والفرز المشكلة بمعرفة مديرية التموين.

وتحرر محضر «جنح أمن الدولة طوارئ» قسم شرطة أول العامرية، وجاري العرض على النيابة العامة؛ لتتولى التحقيق في الواقعة، ومعرفة مصدر الأرز، وأسباب بيعه للجمهور.