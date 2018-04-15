أهدى فريق ويست بروميتش لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم إلى فريق مانشستر سيتي، بعد تغلبه على مضيفه مانشستر يونايتد 1 / صفر ،اليوم الاحد، في المرحلة الرابعة والثلاثين من الدوري.



وتوج مانشستر سيتي، الذي تغلب على توتنهام 3 / 1 أمس السبت، بلقب الدوري للمرة الخامسة في تاريخه، قبل نهاية المسابقة بأربع جولات.



وبهذا التتويج تمكن مانشستر سيتي من مصالحة جماهيره بعد الخروج من دوري أبطال أوروبا هذا الموسم أمام ليفربول في دور الثمانية بالبطولة.



ويعد هذا اللقب هو الثاني لمانشستر سيتي هذا الموسم ،حيث سبق له أن توج بكأس رابطة المحترفين في فبراير الماضي.



وعلى ملعب أولد ترافورد، فجر ويست برومتيش مفاجأة من العيار الثقيل بتغلبه على مانشستر يونايتد 1 / صفر، ليبقي على آماله في البقاء بالدوري الممتاز في الموسم المقبل.



ويدين ويست بروميتش بالفضل في هذا الفوز للاعبه جاي رودريجيز الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 73.



ورفع ويست بروميتش رصيده إلى 24 نقطة في المركز العشرين (الأخير) بفارق تسع نقاط عن مراكز الأمان، فيما توقف رصيد مانشستر يونايتد عند 71 نقطة في المركز الثاني بفارق 16 نقطة عن مانشستر سيتي المتصدر.



وهذا الفوز هو الرابع لويست بروميتش هذا الموسم في الدوري والأول له منذ اكثر من ثلاثة أشهر، حيث يرجع آخر فوز ليوم 13 كانون ثان/يناير عندما تغلب على برايتون 2 / صفر، فيما تعد هذه الخسارة هي السادسة لمانشستر يونايتد في الدوري هذا الموسم.



وفي المباراة الثانية، فشل فريق أرسنال في الحفاظ على تقدمه، وسقط في فخ الخسارة أمام مضيفه نيوكاسل 1 / 2.



وتقدم أرسنال بهدف سجله الكسندر لاكازيتي في الدقيقة، 14 وتعادل أيوزي بيريز لنيوكاسل في الدقيقة 29 ،وسجل مات ريتشي هدف الفوز لنيوكاسل في الدقيقة 68.



وتوقف رصيد أرسنال عند 54 نقطة في المركز السادس ، فيما رفع نيوكاسل رصيده إلى 41 نقطة في المركز العاشر.



وهذه الخسارة هي الحادية عشر لأرسنال في الدوري هذا الموسم ،مقابل الفوز في 16 مباراة والتعادل في ست مباريات، فيما هذا الفوز هو الحادي عشر لنيوكاسل بالدوري هذا الموسم مقابل الخسارة في 14 مباراة والتعادل في ثماني.



ويستعد أرسنال لمواجهة ويستهام يوم الأحد المقبل في الجولة الخامسة والثلاثين من الدوري الممتاز ،ثم يستضيف أتلتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي للدوري الأوروبي يوم 26 من الشهر الجاري.



ويستعد نيوكاسل لمواجهة إيفرتون يوم 23 من الشهر الجاري في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري.