«الأسد»: العدوان الثلاثي على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن

استقبل الرئيس السوري بشار الأسد، اليوم الأحد، وفد حزب روسيا الموحدة الحاكم في روسيا.

وذكرت وكالة الأنباء السورية «سانا»، أن اللقاء «تناول مستجدات الأوضاع في سوريا والعدوان الثلاثي الغربي الذي تعرضت له، إلى جانب العلاقات التاريخية التي تجمع سوريا وروسيا وسبل تعزيزها كافة في المجالات».

وأكد «الأسد» أن: «العدوان الثلاثي بالصواريخ على سوريا ترافق مع حملة من التضليل والأكاذيب في مجلس الأمن من قبل نفس دول العدوان ضد سوريا وروسيا، ما يثبت مرة أخرى أن البلدين يخوضان معركة واحدة ليس فقط ضد الإرهاب بل أيضا من أجل حماية القانون الدولي القائم على احترام سيادة الدول وإرادة شعوبها».

وفي إطار العلاقات الثنائية، لفت إلى ضرورة وضع آليات تنفيذية لتفعيل التعاون الاقتصادي بين البلدين، ولا سيما في مجال إعادة إعمار سوريا، مشيرا في الوقت نفسه إلى أهمية التعاون البرلماني القائم بين البلدين في المحافل الدولية خاصة في ظل إعادة رسم للخريطة السياسية العالمية.

وأفادت وكالة «سانا»، بأن أعضاء الوفد أدانوا بشدة العدوان على سوريا الذي يعد انتهاكا واضحا للمواثيق الدولية، ويأتي في وقت يسعى فيه السوريون لإعادة الاستقرار والمضي في عملية إعادة إعمار ما دمره الإرهاب، مؤكدين ثبات موقف روسيا الداعم لسوريا في ظل الحرب التي تواجهها.

وشدد أعضاء الوفد على رغبة الجانب الروسي في ترسيخ التعاون مع سوريا في مجالات الاقتصاد وإعادة الإعمار وعقد اتفاقيات شراكة بين المدن والأقاليم في كلا البلدين.