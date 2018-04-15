رئيس جامعة حلوان يكرم فريق «باجا حلوان»

كرم رئيس جامعة حلوان الدكتور ماجد نجم، فريق «باجا حلوان» عن مشروع «سيارة متعددة المهام للسير على الطرق الوعرة وغير الممهدة»، والتي ابتكرها طلاب قسم هندسة السيارات والجرارات بكلية الهندسة بالمطرية جامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور محمد فتوح عميد الكلية، والدكتور مجدي بخيت رئيس القسم، وبإشراف أحمد أبو اليزيد.

وأكد «نجم»، أن جامعة حلوان تتشرف بأبنائها الطلاب المبتكريين والمبدعيين، الذين نفتخر بهم أمام العالم أجمع من خلال تمثيلنا في المسابقات والمحافل الدولية، حيث أصبح قسم السيارات ذو مرجعية كبيرة لصناعة السيارات في مصر، والرجوع لأعضاء هيئة تدريس وخريجين هندسة المطرية للاستفادة من خبراتهم.

وأضاف «نجم»، أن الجامعة بصدد الانتهاء من مسودة برتوكول لتقديمها لوزارة الإنتاج الحربي؛ لتوفير التدريب للطلاب وإجراء البحوث التطبيقية وتنفيذ العينات الصناعية وتوفير بيئة مناسبة لتصنيع السيارات داخل مصانع الإنتاج الحربي، مقدمًا الشكر لوزارة الإنتاج الحربي على مساندتها للفريق البحثي بجامعة حلوان وتطبيق فكرة نموذج مشروع «باجا حلوان» داخل مصانعها.

وأكد الدكتور أحمد أبو اليزيد، أن السيارة تسطيع بعد تطويرها في أن تعمل بدون سائق؛ للكشف عن الألغام في الطرق الواعرة وخدمة الأغراض العسكرية، وذلك بالتعاون مع وزارة الإنتاج الحربي وتوفير مواد الصناعة والمواد الخام وتسهيل استيراد المواد غير المتوفرة في مصر.

وأبدى طلاب الفريق سعادتهم بهذا التكريم والدعم المتواصل من الجامعة منذ أنشأ الفريق عام 2014 أول سيارة باسم «سفنكس بي 1»، مؤكدين الفريق أنهم استطاعوا خلال هذه الفترة إنجاز العديد من الإنجازات أهمها صناعة أول صندوق تروس ونقل حركة، وأضاف طلاب الفريق أن الإعلان الرسمي لإطلاق السيارة هذا العام سيكون الأحد الموافق 22 أبريل الجاري، بمقر كلية الهندسة بالمطرية، وناشد طلاب الفريق رجال الأعمال على زيادة الدعم المادي لتحقيق أفضل النتائج.