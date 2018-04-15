راكب يهدد مضيفة طيران صينية بـ«قلم»

أفادت سلطات الطيران المدني الصينية، اليوم الأحد، بأن طائرة تابعة لشركة «إير تشاينا»، كانت في رحلة داخلية من مدينة تشانجشا جنوبي البلاد إلى العاصمة بكين، قد اضطرت لتحويل مسارها بعدما هدد راكب إحدى المضيفات بـ«قلم».

وهبطت الطائرة خلال رحلتها رقم «سي.إيه 1350» في مدينة تشينجتشو، على بعد نحو 800 كيلو متر شمال تشانجشا، وذلك في الساعة 09:58 صباحا «01:58 بتوقيت جرينتش»، اليوم الأحد، وفقا لإدارة الطيران المدني الصينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة، أن الطائرة اضطرت لتحويل مسارها بعد أن أمسك رجل بالمضيفة كرهينة، واستخدم «قلما» كسلاح للتهديد.

وذكرت سلطات الطيران أنه: «تم التعامل بنجاح مع الحادث في الساعة 01:17 مساء "05:17 بتوقيت جرينتش"»، مؤكدة أن الركاب وطاقم الطائرة آمنون.