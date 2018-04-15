علق سامح شكري، وزير الخارجية، عن حديث مصادر إثيوبية عدة حول اتهام مصر بأنها من عطلت الإنجاز السريع في تفاهمات سد النهضة التي جرت مؤخرًا في الخرطوم، قائلًا إن مصر فضلت إصدار بيان بشأن المفاوضات الأخيرة، ولم ترغب في توضيح التفاصيل.



وأضاف «شكري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، المذاع عبر فضائية «ON E»، مساء السبت، أن مصر تعمل بكل جدية وإيجابية للوصول إلى حلول، مشيرًا إلى طرح القاهرة العديد من الحلول.



وأكد أن الجولة الأخيرة من المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا في الخرطوم، اتسمت بالعمق والشفافية، إلا أنها لم تصل إلى نقطة الخروج بمخرجات، متابعًا: «لا نعتبرها من جانبنا فشلًا، ولكن يجب أن نجد مجالًا لمزيد من التشاور، وسيتم ذلك إذا ما التزمت السودان وإثيوبيا، بالدعوة التي وجهت لهما لحضور الاجتماع التساعي الثاني في القاهر يوم 20 أبريل الجاري».



وأوضح أن مصر تعمل في إطار المهلة المحددة من قادة الدول الثلاث، خلال اجتماعهم في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نهاية يناير الماضي، لافتًا إلى تأخر انعقاد اللجنة التساعية منذ وقتها وحتى انعقادها مؤخرًا في الخرطوم يوم 5 أبريل، نظرًا للتطورات الخاصة بتغيير الحكومة الأثيوبية، وتفهم مصر لذلك.



وذكر أنه بعد انعقاد الاجتماع التساعي الأول في 5 أبريل، فهناك وقت يسير أمام الدول الثلاث لتعدي العثرة التي أدت إلى توقف المسار الفني، مؤكدًا حرص مصر على تجاوز التعثر وفقًا للقانون الدولي واتفاقية المبادي الموقعة بين الدول الثلاث.



واستطرد: «نسعى إلى حفاظ كل من الدول الثلاث على مصالحها، وذلك يقتضي الدقة في الحديث فيما يتعلق بهذه الموضوعات ويفضل أن يكون الحديث في هذه الأمور الحساسة بانضباط شديد».



ونوه بأن مصر تعتبر أن مؤسسات الدول الثلاث قادرة على صياغة مواقفها والعمل وفق ما وجه الزعماء الثلاثة، بأنهم يعملون كدولة واحدة مع مراعاة كل دولة لمصالح الدولة الأخرى، مضيفًا أن مصر لا ترى أن هناك حاجة لوقت طويل لحل التعثر الذي يواجه العملية الفنية، وأن هناك ضرورة للالتزام بالمدة الزمنية التي تنتهي في 5 مايو المقبل.



