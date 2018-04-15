تستضيف دولة فلسطين أعمال المؤتمر العربي الخامس عشر للطب المخبري والكيمياء السريرية للمرة الأولى، وذلك تحت رعاية الرئيس محمود عباس، الأربعاء المقبل، في المقر الرئيسي للهلال الأحمر الفلسطيني برام الله.

وذكرت وكالة أنبا «معا» الفلسطينية، اليوم الأحد، أن المؤتمر العربي سيعقد بالتزامن مع انعقاد المؤتمر الفلسطيني العاشر للطب المخبري، والذي تنظمه نقابة الطب المخبري الفلسطينية، وذلك بمشاركة محلية وعربية ودولية واسعة، حيث فاق عدد المسجلين لأعمال المؤتمر أكثر 1300 مشارك ومحاضر، إضافة الى شخصيات عربية ودولية بارزة، في مجالات العلوم الطبية المخبري.

وحسب الوكالة، تفتتح نقابة الطب المخبري معرضا طبيا، على هامش أعمال المؤتمر، والذي سيعقد في الفترة من 18 إلى 21 أبريل الجاري، حيث سيعرض خلاله أحدث التقنيات الطبية، وآخر ما توصل إليه العلم الحديث من أجهزة طبية مخبرية، وبمشاركة 14 شركة طبية محلية وعربية ودولية.

وأكدت نقابة الطب المخبري، في بيان صحفي، أن انعقاد هذا المؤتمر على أرض فلسطين لأول مرة، هو إنجاز وطني ونقابي بامتياز، كما أن انعقاده في هذه الظروف السياسية الصعبة هو رسالة لكل أحرار العالم بأن الفلسطينيين شعب حي يتوق للحرية والاستقلال.