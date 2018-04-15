الرئيسان الروسي والصيني يتمنيان النجاح للقمة العربية

قال أحمد أبو الغيط، الأمين العامة لجامعة الدول العربية، إنه تلقى اليوم رسالة مكتوبة من الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، وأخرى شفهية من الرئيس الصيني، شي جين بينغ.

وأوضح «أبو الغيط»، خلال الجلسة الختامية للقمة العربية الـ29، مساء الأحد، أن «الرئيسين الروسي والصيني، أعربا في رسالتهما عن رغبتهما في إقامة أقوى العلاقات مع الدول العربية، وتمنياتهما بالنجاح للقمة العربية».

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.