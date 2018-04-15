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هنأ خالد عبد العزيز وزير الشباب والرياضة، منتخبات الناشئين والشباب لتنس الطاولة للناشئين والشباب من الجنسين تحت (15 -18- 21) بالنتائج التي تحققت في بطولة إفريقيا لتنس الطاولة والتي أقيمت في ساحل العاج خلال الفترة من 7 الى 14 أبريل الجاري.

وحقق المنتخب المصري 15 ذهبية و7 فضيات و10 برونزيات بمجموع 32 ميدالية متنوعة كما حقق العلامة الكاملة في جميع المسابقات بحصوله على جميع الميداليات الذهبية للبطولة.

وأكد عبد العزيز علي أهمية تحقيق هذه النتائج لتعطي دافع لجميع المنتخبات الوطنية في لعبة تنس الطاولة وكذلك توسيع قاعدة الممارسة وعمل مدارس للناشئين في المنشآت الخاصة بوزارة الشباب والرياضة علي مستوي الجمهورية من خلال مجلس إدارة الاتحاد المصري لتنس الطاولة برئاسة الأستاذ معتز عاشور

وأشار الأستاذ عبد العزيز السيسي رئيس البعثة ان لأول مرة يستطيع فيها المنتخب المصري تحقيق مثل هذا الانجاز بالحصول على جميع الميداليات الذهبية في البطولة.