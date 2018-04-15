ميدو يكشف نقاط ضعف الزمالك  

اكد أحمد حسام ميدو، نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق ، إن نادي الزمالك لا بد أن يتعاقد مع ظهير أيسر مميز واللاعب رقم 10، بالإضافة إلى رأسي حربة، مع ضرورة الإبقاء على أيمن حفني

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية : يجب أن يتعاقد الزمالك مع لاعب أجنبي يجيد اللعب في المركز رقم 10، وفي مركز الظهير الأيسر اتمنى عبد الشافي، وإن لم ينجح الزمالك في ذلك، فأرى أن طارق طه ظهير أيسر سموحة، أو محمد حمدي لاعب سموحة".

واستطرد قائلا: "لا يوجد أي مهاجم في الدوري المصري يستحق اللعب لنادي الزمالك في الموسم المقبل، وأرى أن جون انطوي من اللاعبين المميزين وأتمنى تواجده في الزمالك بالموسم القادم".

وعاد ليقول: "لا يمكن الصبر على باسم مرسي 3 أو 4 سنين، حتى يعود إلى مستواه، ولكن من حق اللاعب أن يظل داخل الفريق ولا يرحل، وندعم بلاعبين سوبر، وباسم من اللاعبين، الذين يجب أن تتعاقد له مع لاعبين مميزين لخلق دوافع جديدة له".