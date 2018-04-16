«اقتصادية النواب»: إيرادات الدولة في «الموازنة الجديدة» زادت عن سابقتها

قال عمرو الجوهري، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، إن إيرادت الدولة زادت في الموازنة العامة الجديدة عن السابقة، مشيرًا إلى زيادة أرقام الموازنة بشكل عام بعد تحرير سعر صرف الجنيه المصري.

وأضاف «الجوهري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن الحكومة قالت إن أرقام الموازنة العامة الجديدة تهدف إلى تحسنًا في كثير من المجالات، مشيرًا إلى عدم زيادة النسبة الضريبية، لكن هناك توسعًا في شريحة الضرائب وتحصيل المتأخر منها.

وأوضح أن زيادة النسب الضريبية تتسبب في تخوف المستثمرين الخارجيين، معقبًا: «لو زادت بشكل كبير تكون طاردة للاستثمار، وهناك جوانب كثيرة كان لها تأثيرًا على زيادة الحصلية الضرييبية في الموازنة».

وأكد أن أية زيادات تطرأ على السلع والخدمات هي سياسة الحكومة وليست البرلمان، مشددًا على ضرورة توفير الحكومة شبكة البيانات حتى يتم توصيل الدعم لمستحقيه، لأن ذلك مسوؤليتها، إضافة إلى إيضاحها كيفية تطبيق قانون التأمين الصحي الجديد، حسب وصفه.

يذكر أن عمرو الجارحي، وزير المالية، قال اليوم الأحد في مجلس النواب، إن المؤشرات الاقتصادية في البيان المالي للموازنة العامة للدولة لعام 2018-2019، تعكس التوجهات السياسية والاقتصادية للدولة كنقطة انطلاق لخطة شاملة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما يعود بالنفع على مستوى معيشة المواطن المصري.