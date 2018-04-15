الجيش السوري يعلن خلو الغوطة الشرقية من مسلحي المعارضة

أعلنت القيادة العامة للجيش السوري، خلو الغوطة الشرقية من مسلحي المعارضة بعد إخراجهم من مدينة دوما آخر معقل لهم في الغوطة.



وقالت القيادة العامة للجيش السوري، في بيان، نشرته وكالة الأنباء السورية (سانا)، إنه "بالتزامن مع تصدي منظومات الدفاع الجوي في الجيش العربي السوري للعدوان الثلاثي الذي شنته الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا على العديد من الأهداف في سورية وبعد سلسلة عمليات عسكرية مركزة وقوية على مدى عدة أسابيع، أتمت وحدات من قواتنا المسلحة والقوات الرديفة والحليفة تطهير الغوطة الشرقية بكامل بلداتها وقراها من التنظيمات الإرهابية المسلحة وذلك بعد إخراج جميع الإرهابيين من مدينة دوما آخر معاقلهم في الغوطة الشرقية".



وأضافت القيادة العامة للجيش أن "وحدات الهندسة بدأت بتفتيش الساحات والشوارع والممرات لإزالة الألغام والمفخخات التي زرعها الإرهابيون في المدينة وذلك بهدف تمكين بقية الوحدات من تأمين المناطق المحررة وتجهيزها لعودة المدنيين إلى منازلهم آمنين".



وأوضحت القيادة العامة للجيش إنه "تم حتى الآن ضبط العديد من مصانع الأسلحة والذخيرة ومستودعات الأسلحة والأدوية والمستشفيات وعدد كبير من الأنفاق إضافة إلى الكشف عن العديد من مستودعات الأغذية في أوكار الإرهابيين الذين كانوا يقومون بتجويع الأهالي وابتزازهم بلقمة عيشهم".