نابولي يصطدم بميلان ويسعى لمواصلة مطاردته ليوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي

يواصل فريق نابولي مطاردته ليوفنتوس على صدارة الدوري الإيطالي لكرة القدم، عندما يواجه ميلان بعد غد الأحد في الجولة الثانية والثلاثين من الدوري الإيطالي التي ستشهد أيضا ديربي مدينة روما بين لاتسيو وروما.

ويحتل نابولي المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 77 نقطة بفارق أربع نقاط عن يوفنتوس المتصدر، مع تبقي سبع جولات فقط على نهاية الموسم.

وينتظر الفريقان المباراة التي ستجمعهما يوم 22 أبريل المقبل في مدينة تورينو والتي ستحدد إلى حد كبير بطل الدوري لهذا الموسم.

ويستضيف يوفنتوس فريق سامبدوريا بعد الفوز على ريال مدريد الإسباني 3 / 1 في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا.

وفشل يوفنتوس في الصعود للدور قبل النهائي من البطولة القارية بعد أن تمكن الريال من تسجيل هدف من ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع ومستفيدا من فوزه ذهابا 3 / صفر.

وقال ماسيمليانو أليجري المدير الفني ليوفنتوس :" نحن محبطون ولكننا بحاجة لإخراج هذا الأمر من نظامنا لأننا نعود لمنافسات الدوري يوم الأحد. مثل هذه الليالي تجعلنا أقوى".

ويمكن أن توقع القرعة فريق الريال أمام روما، الذي تغلب على ضيفه برشلونة الإسباني 3 / صفر يوم الثلاثاء الماضي، وتأهل للدور قبل النهائي مستفيدا من قاعدة احتساب الهدف خارج الأرض بهدفين بعد أن خسر 1 / 4 في مباراة الذهاب.

وبعد احتفال كبير للمدينة، يخوض روما مباراة ديربي أمام لاتسيو، الذي يأمل في مداواة جراحه عقب خروجه من دور الثمانية لبطولة الدوري الأوروبي، إثر خسارته القاسية 1 / 4 أمام سالزبورج النمساوي أمس الخميس، ليخفق في الاستفادة من فوزه الكبير 4 / 2 في مباراة الذهاب التي جرت بين الفريقين الأسبوع الماضي.

ويتساوى روما ولاتسيو في عدد النقاط، حيث حصدا 60 نقطة، ويحتل لاتسيو المركز الثالث بفارق الأهداف أمام روما، الذي يحتل المركز الرابع، آخر المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وقال كيفن ستروتمان، لاعب خط وسط فريق روما :"هدفنا هو الوصول لنهائي دوري أبطال أوروبا. تركيزنا الآن على مباراة الديربي، ولكن بعد ذلك سننظر للمزيد".

ويحتل ميلان، صاحب المركز السادس، ثاني المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي ويسعى لعرقلة نابولي رغم وجود نقاط ضعف في خط دفاعه بسبب إيقاف ليوناردو بونوتشي وإصابة أليسيو رومانيولي.

وهناك أيضا أندية تسعى للحصول على أحد المراكز المؤهلة للدوري الأوروبي وهي فيورنتينا، الذي يواجه سبال بعد غد الأحد، وسامبدوريا.