وزير خارجية فرنسا: سنتخذ مبادرات دبلوماسية بالأمم المتحدة بشأن سوريا

أعلن وزير الخارجية الفرنسي، جون ايف لودريان، أمس السبت، أن فرنسا ستتخذ مبادرات دبلوماسية لدى الأمم المتحدة بشأن سوريا اعتبارًا من الإثنين، وذلك بعد أقل من 24 ساعة على الهجوم الذي شنه الائتلاف الأمريكي الفرنسي البريطاني على سوريا.



وأكد لودريان، في مقابلة مع القناة الأولى الفرنسية (تي إف 1)، أن بلاده تعتزم اتخاذ مبادرات اعتبارا من الإثنين بمجلس الأمن بنيويورك وفي بروكسل خلال اجتماع وزراء الخارجية لصياغة خارطة طريق نحو حل سلمي بمشاركة كل من يرغبون ذلك.



وأوضح أن باريس تريد استعادة زمام المبادرة في مجلس الأمن للمضي قدما نحو حل سلمي للأزمة السورية.



وكانت الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا قد وجهت ضربة عسكرية للنظام السوري الليلة الماضية إثر اتهامه باستخدام أسلحة كيميائية الأسبوع الماضي ضد مدنيين في الحرب التي يخوضها ضد المعارضة المسلحة بالقرب من العاصمة السورية.