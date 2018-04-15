«السيسي» يلتقي نظيره اللبناني على أعمال القمة العربية بالسعودية

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التقى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بنظيره اللبناني مشال عون، على هامش أعمال القمة العربية المنعقدة بالمملكة العربية السعودية.

وأكد الرئيس السيسي حرص مصر على تطوير العلاقات التي تجمعها بلبنان، مشيرًا إلى أن التحديات غير المسبوقة التي يواجها العالم العربي تستدعي العمل على تكثيف التشاور.

ومن جانبه، أشاد الرئيس اللبناني بالدور المحوري الذي تقوم به مصر على صعيد تعزيز العمل العربي المشترك.

وانطلقت اليوم الأحد، أعمال القمة العربية الـ29، في المملكة العربية السعودية، بمشاركة رؤساء وقادة غالبية الدول العربية.

وتضمن جدول أعمال القمة العربية 18 بندًا، تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.