رئيس النواب: لا مجال لإقرار الموازنة الحالية إلا في شكل «أبواب وبنود»

قال رئيس مجلس النواب الدكتور علي عبد العال،"إنه لا مجال لإقرار الموازنة العامة للدولة في إطار الدستور الحالي إلا في شكل "أبواب وبنود".

وأضاف عبد العال ـ في كلمة عقب انتهاء وزيري المالية والتخطيط من إلقاء البيانين المالي وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية أمام المجلس وإحالتهما إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستهما -" هناك مصطلح قد يغري البعض، وهو موازنة البرامج والأداء، ولكن لا مجال لتطبيقها في الموازنة الحالية، حيث إن إقرارها يتطلب تعديل الدستور الحالي، بما يؤكد أنه لا سبيل لإقرار الموازنة الحالية إلا في شكل أبواب وبنود".