السيتي يعادل رقم اليونايتد بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

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عادل فريق مانشستر سيتي رقم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بعد تتوجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017/2018.

وحقق المان سيتي لقب البريميرليج للمرة الخامسة في تاريخه تحت قيادة الإسباني جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق قبل نهاية الدوري بشكل رسمي بخمس جولات.

وكان اليونايتد قد توج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2000/2001 قبل نهاية الدوري بخمس جولات تحت قيادة الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

وتوج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي عقب خسارة اليونايتد أمام ويست بروميتش ألبيون بهدف وحيد في المباراة التي أقُيمت اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.