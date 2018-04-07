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السيتي يعادل رقم اليونايتد بعد التتويج بلقب الدوري الإنجليزي

محمد مجدي
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 8:43 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 8:43 م

عادل فريق مانشستر سيتي رقم غريمه التقليدي مانشستر يونايتد بعد تتوجه بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز لموسم 2017/2018.
وحقق المان سيتي لقب البريميرليج للمرة الخامسة في تاريخه تحت قيادة الإسباني جوزيه مورينيو المدير الفني للفريق قبل نهاية الدوري بشكل رسمي بخمس جولات.

وكان اليونايتد قد توج بلقب الدوري الإنجليزي موسم 2000/2001 قبل نهاية  الدوري بخمس جولات تحت قيادة الإسكتلندي السير أليكس فيرجسون المدير الفني السابق للشياطين الحمر.

وتوج السيتي بلقب الدوري الإنجليزي عقب خسارة اليونايتد أمام ويست بروميتش ألبيون بهدف وحيد في المباراة التي أقُيمت اليوم الأحد على ملعب أولد ترافورد ضمن منافسات الأسبوع الـ34 من الدوري الإنجليزي الممتاز.


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