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القبض على 60 عاملا مصريا ومرور 448 شاحنة نقل بضائع بمنفذ السلوم البري

أحمد سباق
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 10:51 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 10:51 م

قال اللواء هشام نصر، مدير أمن مطروح، إنه تم القبض على 60 عاملا مصريا أثناء إنهاء إجراءات عودتهم من ليبيا، وكذلك إنهاء إجراءات مرور 448 شاحنة نقل بضائع مصرية بمنفذ السلوم البري.

وأكد مدير الأمن، في بيان له، الأحد، أنه تم إنهاء إجراءات سفر 1435 راكب بينهم 249 عاملا مصريا، و1186 مواطن ليبي، وتم إنهاء إجراءات سفر 95 شاحنة إلى الجانب الليبي، وإنهاء إجراءات عودة 353 شاحنة نقل بضائع فارغة من الجانب الليبي.

وتم التحفظ على المتهمين، وتحرير محاضر لهم لفحصهم بمعرفة الأجهزة الأمنية المعنية، تمهيدا للعرض على النيابة العامة.


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