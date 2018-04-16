«اتصالات النواب»: قانون «جرائم تقنية المعلومات» لن يُقيد الحريات

قال النائب أحمد زيدان، أمين سر لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، إن مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات يهدف إلى الحافظ على أمن وسرية البيانات، إضافة إلى حماية الحياة الخاصة للمواطنين وبياناتهم الشخصية.

وأضاف «زيدان»، خلال لقائه ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن مشروع القانون لا يهدف إلى تحجيم الأراء ولا يقيد الحريات، مشيرًا إلى استخدام العناصر الإرهابية مواقع التواصل الاجتماعي في جرائمهم.

وتابع أن «القانون» يهدف إلى ضبط تلك العناصر الإرهابية، لأنهم ينفذون جنايات وجرائم، مؤكدًا عدم تقييده للحريات شريطة عدم الإضرار بالأمن القومي المصري.

وأوضح أن هناك عدة مشروعات قوانين في هذه السياق، مثل مشروع قانون «التجارة الإلكترونية» و«حرية تداول المعلومات» و«الإعلام الإلكتروني»، مؤكدًا أن الهدف من ذلك هو حماية البيانات والمعلومات سواء للمواطن أو مؤسسات الدولة.

يذكر أن لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بدأت اليوم الأحد، التصويت النهائي على مواد مشروع قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وسيستمر على مدار 3 أيام.