ميدو: منع مرتضى منصور من الظهور الإعلامي سبب فوز الزمالك باخر دوري

أكد أحمد حسام ميدو نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر المعتزل إن البرتغالي مانويل جوسفالدو فيريرا المدير الفني الأسبق للزمالك فاز بمسابقة الدوري الممتاز، لإن مرتضى منصور رئيس النادي، كان ممنوع من الظهور في الإعلام هذه الفترة.

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية : مرتضى منصور حاليا لديه بعض المشاكل الخارجية والتي أثرت على الفريق في الفترة الحالية".

وعادل ليقول: "لا بد من تعاقد الزمالك مع مدير فني أجنبي جيد، وعلى المسئولين أن يفهموا أن الزمالك لو تعاقد مع أكثر من 5 لاعبين فلن يحققوا أي بطولة، ولا بد من وجود أي مسئول يقيم اللاعبين الحالين".