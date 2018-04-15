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عضو بـ«القومي لحقوق الإنسان»: يجب التحقيق عبر آلية دولية في استخدام «الكيماوي» بسوريا

نور رشوان
نشر فى : الأحد 15 أبريل 2018 - 4:56 م | آخر تحديث : الأحد 15 أبريل 2018 - 4:56 م

أدان حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، قائلًا: «استخدام السلاح الكيماوي جريمة ضد الإنسانية».
وطالب «أبو سعدة»، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، بإجراء تحقيق دولي في استخدام السلاح الكيماوي في سوريا، قائلًا: «يجب أن يتم التحقيق عبر آلية دولية؛ لتحديد الجهة التي استخدمت السلاح الكيماوي في سوريا، ويجب ألا يفلت مرتكب هذه الجريمة من الحساب والعقاب».
جدير بالذكر أن بلدة دوما، في الغوطة الشرقية، بسوريا، قد شهدت، منذ عدة أيام، هجومًا كيماويًا، وهو ما أسفر عن سقوط عشرات القتلى، معظمهم من الأطفال والنساء.

 

 

 


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