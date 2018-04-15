«السبسي» يعلن استضافة بلاده لأعمال القمة العربية المقبلة

أعلن الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، استضافة بلاده للقمة العربية المقبلة الـ 30، مشيدا بإدارة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود هذه القمة، مثمنا ما توصلت إليه القمة من نتائج مثمرة لخدمة القضايا العربية المشتركة.

وقال السبسي، خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة العربية الـ 29، "إثر اعتذار المملكة البحرينية عن رئاستها للقمة المقبلة وبعد تشاور مع الأشقاء العرب فإن الجمهورية التونسية تتشرف باستضافة القمة العربية الـ30"، متمنيا أن تكون القمة المقبلة محطة جديدة لمزيد من توطيد وتعزيز المصير المشترك للدول العربية، كما أعرب عن أمله في العمل سويا من أجل توفير أسباب النجاح للقمة المقبلة بما يساهم في النهوض بالدول العربية نحو الأفضل.

وأضاف أن ما تواجهه الأمة العربية من تحديات جسيمة وما تنتظره الشعوب العربية في هذا الظرف الدقيق يتطلب مضاعفة الجهود من أجل تعزيز التضامن بين الدول وتفعيل الدور العربي على الساحة الدولية.

وشدد الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، على التزام بلاده بالدفاع عن القضايا العربية المشتركة؛ تجسيدا لإيمانها بأهمية المساهمة في تعزيز العمل المشترك.