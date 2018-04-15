ميدو يكشف اسباب فشل إيهاب جلال مع الزمالك

أكد أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك الاسبق إن إيهاب جلال المدير الفني السابق للفريق ارتكب 3 أخطاء، أدت إلى عدم نجاح تجربته مع نادي الزمالك.

وأضاف ميدو في تصريحات تلفزيونية : الخطأ الأول أنه تمسك بدخول جهازه نادي الزمالك، ولم أتوقع هذا الامر منه، فعندما تتولى تدريب نادي صاحب هوية مثل الزمالك، لا بد أن يكون هناك 80% من الجهاز من أبناء النادي، وهذا ما فعلته عندما توليت تدريب الإسماعيلي، وعندما بدأت الأمور تزداد صعوبة كان أبناء النادي يدافعون عني".

واكمل ميدو ان دخول مصطفى كمال وحمد إبراهيم، وهما ليسا من أبناء النادي، كان بداية المشكلة".

وعاد ليقول: "قبول مهمة تدريب الزمالك قبل مواجهة الأهلي، كان بالنسبة لي ذكاء، ولكن كان عليه أن يلعب على المضمون وعلى الاستراتيجية الموجودة، ولكنه عمل بفكره وتفكيره في لقاء الأهلي، وخسر بثلاثية، وتسبب ذلك الأمر في إحباط كبير".

وتابع ميدو حديثة قائلاً : "الخطأ الثالث من وجهة نظري لإيهاب جلال، هو الاعتماد على بعض اللاعبين الذين أعتبره أحصنة خسرانة، وقلت هذا الأمر لإيهاب جلال نفسه، وفي النهاية أنا أحبه، وتولى المهمة في الوقت الصعب الذي كان يمر به النادي، وإن ذهب إلى نادي أخر فسوف ينجح، وسيثبت للجميع أن ما حدث في نادي الزمالك كان خارج عن إرادته".