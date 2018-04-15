برلمانية ترفض مقترحا لإنشاء مجلس قومي للرجل: هل لديه مشكلة في التحرش؟

علقت النائبة عبلة الهواري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، على مقترح مشروع قانون جديد لإنشاء مجلس قومي للرجل، قائلة: «هل لديه مشاكلًا في الزواج المبكر أو التحرش؟».

وأضافت «الهواري»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة»، المذاع عبر فضائية «المحور»، اليوم الأحد، أن الرجل لا يواجه التحديات التي تواجهها المرأة، معقبة: «لا نرى أي مشاكل للرجل على أرض الواقع، لا في الصعيد ولا في القاهرة الكبرى».

وتابعت أن هناك قضايا رئيسية تمس المرأة، والتي على إثرها أُنشئ المجلس القومي الخاص بها، مبدية تعجبها من الفلسفة التي تأتي من وراء فكرة إنشاء مجلس للرجل، بتساؤلها: «ما هي الحقوق الضائعة منه، ما التحديات التي تواجهه، هل لديه مشكلة في ظاهرة الختان أو الحرمان من الميراث؟».

وأكدت أن هناك جهات تشترط في العمل بها أن يكون المتقدم إليها رجلًا، مستطردة: «لدينا عنفًا مؤسسيًا، وصدور مثل هذا القانون ليس دستوريًا».

يذكر أن الدكتور عمر حمروش، أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، قال إنه يعمل على إعداد مشروع قانون جديد خاص بتشكيل مجلس القومى للرجل لحل مشاكله، وذلك على غرار المجلس الخاص بالمرأة.

ووافق مجلس النواب برئاسة الدكتور، علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الأحد، بشكل نهائي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون «تنظيم المجلس القومي للمرأة»، بأغلبية ثلثي أعضاء المجلس بوصفه من القوانين المكملة للدستور.