أمير الكويت: العرب مطالبون بتحديد الخلل في العمل المشترك

قال أمير دولة الكويت، الشيخ صباح الأحمد الصباح، إن سماء الأمة العربية لا تزال ملبدة بغيوم سوداء، مشيرًا إلى معاناة العمل العربي المشترك جمودًا وشللًا في بعض الأحيان.

وأضاف «الصباح»، خلال كلمة بالقمة العربية الـ29 في السعودية، الأحد، أن انعقاد القمة اليوم بقيادة السعودية، تعد أملًا في الخروج من حالة اليأس إلى الأمل والتفاؤل، مطالبًا ببذل جهودًا مضاعفة لحل الخلافات التي تعصف بالعالم العربي، والتي تمثل تحديًا كبيرًا.

ولفت إلى أهمية دراسة آليات العمل العربي المشترك للوقوف على الخلل الذي يعيقيه ويمنعه من القدرة على الصمود في مواجهة التحديات، حتى يتم التوصل إلى القدرعلى تجاوزها.

وأشار إلى حصول الكويت على عضوية مجلس الأمن مطلع العام الجاري، بدعم عربي، مؤكدًا أن بلاده ستعمل على الدفاع عن القضايا العربية ووضعها كأولوية.

ولفت إلى تعامل المجتمع الدولي بمعايير مزدوجة، حيث يندد بأحداث تروح ضحيتها شخص او اثنين، بينما يقف عاجزًا أمام حوادث تطيح بمئات الضحايا والجرحة في سوريا، موضحًا أن الكويت لن تتخلى عن دورها الإنساني لتخفيف معاناة السوريين.

وأوضح ان الكويت تابعت بقلق التصعيد الأخير في سوريا المتمثل في الضربات الجوية التي جرت فجر السبت، بعد عجز مجلس الأمن عن تمرير قرارات بشان الواقعة، معربًا عن تطلع بلاده لتجاوز مجلس الأمن خلافات أعضائه للوفاء بمسؤولياته الدولية.

وأعرب عن إدانة بلاده للهجمات الصاروخية المتكررة على المملكة العربية السعودية من اليمن، مشيدًا بجهود التحالف الدولي.

وأدان قرار السفارة الأمريكية بنقل سفارتها إلى القدس، مخالفة للقرارات الدولية، داعيًا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته حول استهداف إسرائيل للمدنيين في غزة.

وانطلقت اليوم الأحد، في المملكة العربية السعودية، أعمال القمة العربية الـ29، التي يتضمن جدول أعمالها 18 بندًا تتناول مختلف القضايا العربية في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية وغيرها، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية والصراع العربي – الإسرائيلي، والأزمة السورية، والتدخلات الأجنبية في الشؤون العربية.