استنكرت اليوم الأحد، لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب، برئاسة اللواء كمال عامر، الاعتداء الثلاثي على دولة سوريا الشقيقة، حسب بيان صحفي.

وأعلنت لجنة الدفاع والأمن القومي، تأييدها لكل ما جاء بالبيان الصادر من مصر، على لسان وزارة الخارجية المصرية، والذي يُعبر عن الموقف المصري تجاه سوريا، موضحة أن الضربات التي وجهت إلى سوريا انتهكت القانون الدولي والشرعية الدولية، وهي تهدف لتحقيق مصالح بعض القوى الإقليمية والعالمية بالمنطقة.

وأكدت لجنة دفاع البرلمان، تضامنها مع الشعب السوري الشقيق ووحدة أراضيه مع تماسك الدولة السورية وحق الشعب السوري في اختيار رئيسه.