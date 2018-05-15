رئيس حي غرب الإسكندرية: رفعنا جميع سيارات حادث الانهيار بترعة المحمودية

قال محمد عبد الوهاب، رئيس حي غرب الإسكندرية، إنه تم رفع جميع السيارات التي تصادف وجودها أثناء انهيار جانب من ترعة المحمودية أمس، متابعًا: «لم يسفر الحادث عن أية خسائر في الأرواح، والجميع في الإسكندرية يعلم بالمشروع تضيق وردم أجزاء من ترعة المحمودية، وتم التحذير من خلال لافتات مرورية بعدم الاقتراب من منطقة العمل».



وأوضح «عبد الوهاب»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «العاشرة مساء»، المذاع عبر فضائية «دريم»، مساء الاثنين، أن مشروع محور المحمودية يستهدف حل الأزمة المرورية بالإسكندرية، من خلال تضييق اتساع بعض المناطق من الترعة وردم أجزاء منها، مشيرًا إلى امتداد المشروع بين منطقة كرموز وغيط العنب.



وتابع: «قمنا على الفور بالتوجه إلى مكان الحادث، فور العلم بسقوط سيارات في منطقة العمل، وتم رفع 4 سيارات نقل، وسيارتين ميكروباص تصادف مرورهم وتواجدهم بجانب منطقة العمل أثناء الانهيار».



يذكر أن جانبًا من ترعة المحمودية شهد انهيارًا، أمس الاثنين، وأسفر عن سقوط 6 سيارات، منهم 4 سيارات نقل وسيارتين ميكروباص، تصادف وجودهم بجوار منطقة تنفيذ أعمال مشروع محور المحمودية.