فلسطين: إحالة ملف الاستيطان للجنائية الدولية باعتباره جريمة حرب

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، محمود الهباش، إن السلطة الفلسطينية تتخذ عدة خطوات تصعيدية ضد الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين والأراضي الفلسطينية، موضحًا أن النضال الفلسطيني يكون على الأرض من خلال المقاومة الشعبية، وعلى الصعيد الدولي والدبلوماسي من خلال المحافل الدولية المختلفة.



وأضاف «الهباش»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هنا العاصمة»، المذاع عبر فضائية «سي بي سي»، مساء الاثنين، أن مجلس الأمن سيعقد غدًا جلسة لمناقشة الجرائم الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، مشيرًا إلى توقيع الرئيس الفلسطيني محمود عباس، على قرار لإحالة ملف الاستطيان الإسرائيلي إلى المحكمة الدولية، باعتباره جريمة حرب.



وأوضح أن السلطة الفلسطينية ستقرر أية خطوات أخرى خلال يومين أو ثلاثة، من خلال لجنة تم تشكيلها لوضع الترتيبات التنفيذية لقرارات المجلس الوطني الفلسطيني بشأن العلاقة مع إسرائيل وأمريكا، وآليات التحرك على الصعيد الدولي.



ووصف التصريحات الأمريكية حول أحقية إسرائيل بالقدس بـ«الخرافات»، والتزوير للتاريخ الذي لا يوجد أي دليل عليه، مطالبًا الدول العربية والإسلامية بالرد على الاعتداءات الإسرائيلية.



وطالب الدول العربية باتخاذ موقف للتاريخ والالتزام بقرار قطعوه على أنفسهم في قمة عمان عام 1980، بقطع العلاقات مع أية دولة تنقل سفارتها إلى القدس أو تعترف بها عاصمة لإسرائيل.



وشهدت فلسطين، أمس الاثنين، مظاهرات حاشدة احتجاجًا على افتتاح السفارة الأمريكية في القدس المحتلة، والتي تأتي بالتزامن مع الذكرى الـ70 للنكبة، أسفرت حتى الآن عن استشهاد 55 فلسطينيًا، وإصابة ما يزيد على 2770 آخرين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال.



