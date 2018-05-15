قال الفنان أمير كرارة، إن مسلسل «كلبش»، الذي يمثل بطولته وكان الجزء الأول منه قد عرض في شهر رمضان الماضي، لم يكن له جزء ثانٍ، وقت إنتاجه.



وأضاف «كرارة»، خلال لقاء مع فضائية «الحياة»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، مساء الاثنين، أنه بعد عرض الجزء الأول من المسلسل، رأوا أنه يمكن إضافة قصص جديدة له، موضحًا أن المطرب عمرو دياب، هو أول من اقترح عمل جزء ثانٍ من المسلسل.



وتابع: «عمرو دياب، قال لي أنت لازم تعمل جزء تاني من المسلسل»، موضحًا أنه بعد رؤية نجاح الجزء الأول، تشجع صانعيه لعمل جزء ثانٍ واستغلال النجاح.



وأوضح أن الكاتب باهر دويدار، كتب شيئًا مختلفًا وجديد تمامًا عن الجزء الأول، مشيرًا إلى عدم وجود علاقة بين الجزأين، فضلًا عن اختلاف النجوم.



ونوه بأن النجوم المستمرين من الجزء الأول هم محمود البزاوي وهالة فاخر وعمر الشناوي، بينما باقي فريق العمل جديد تمامًا، مضيفًا أن الجزء الأول أغلق تمامًا، ولا يوجد حتى فلاش باك له.



وأكد أن الحلقة الأولى مفاجأة، متابعًا: «في رأيي أن الحلقة الأولى هتقعد مصر كلها في البيت».



