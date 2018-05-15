البدري يعتذر عن عدم الاستمرار مع الأهلي

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نبأ عاجل اذيع داخل أروقة النادي الأهلي بأن حسام البدري قرر الاعتذار عن الأستمرار في قيادته الفنية للفريق الأحمر بعد الخسارة الفادحة عصر اليوم الثلاثاء أمام فريق كمبالا سيتي الأوغندي.

وتلقي الأهلي خسارة فادحة أمام بطل أوغندا 2 – 0 عصر اليوم الثلاثاء في المباراة التي جمعت الفريقين على ستاد "مانديلا" الوطني، بالجولة الثانية لمنافسات دور مجموعات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

حسام البدري أتفق مع مجلس إدارة القلعة الحمراء برئاسة محمود الخطيب على إنهاء ولايته الثالثة مع الفريق الأحمر عقب نهاية المباراة المؤجلة بالدوري أمام المصري البورسعيدي.