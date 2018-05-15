«طالبان» تقتحم عاصمة إقليم بغرب أفغانستان

قال مسؤول محلي اليوم الثلاثاء، إن مسلحي تنظيم طالبان اقتحموا عاصمة إقليم فراه بغرب أفغانستان، مضيفًا أن هناك قتالًا عنيفًا يدور الآن بين المسلحين والقوات الأمنية.

وقال خير محمد نور زاي العضو بمجلس الإقليم، إن القتال بدأ نحو الساعة الثانية صباحًا بالتوقيت المحلي اليوم «21:30 بتوقيت جرينتش»، حيث اقتحم عدد كبير من مسلحي طالبان مدينة فراه من عدة اتجاهات.

وأضاف أن مسلحي طالبان سيطروا على 4 نقاط تفتيش، ولكن لم يتضح بعد حجم الخسائر البشرية، موضحا أنه تم إرسال قوات الكوماندوز للإقليم ولكنها لم تصل بعد، ولم يتسن الوصول للمسؤولين الحكوميين على الفور للتعليق.

وأظهرت الصور، التي تم نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي مركبة عسكرية محترقة وتقدما لمسلحي طالبان، ولكن لم يتسن التحقق من ذلك بصورة مستقلة.

ونشر المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد مقطع فيديو على صفحته على موقع «تويتر» للتواصل الاجتماعي تظهر المسلحين يسيرون في الشارع، في حين يتم سماع دوي إطلاق النار من أسلحة صغيرة.

يذكر أن المسلحين كثفوا من هجماتهم في أنحاء أفغانستان منذ الإعلان عن بدء عملياتهم خلال فصل الربيع في 25 أبريل الماضي.