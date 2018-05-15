الحكومة تطرح حصص 6 شركات حكومية بالبورصة بداية من يونيو 2019

وافقت اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات، مبدئيًا، على البرنامج الزمني والتنفيذي لطروحات المرحلة الأولى المقرر أن تبدأ من شهر يونيو المقبل حتى مطلع عام 2019، والتي تستهدف طرح حصص المال العام في 4 إلى 6 شركات حكومية بقطاعات البترول والصناعة والبتروكيماويات بالبورصة، تتراوح قيمة حصيلة الحصص المستهدف طرحها بين 15 إلى 18 مليار جنيه.

كان رئيس الوزراء شريف إسماعيل عقد اجتماعا موسعا مع اللجنة الوزارية المشرفة على برنامج الطروحات، بحضور وزراء (البترول، والتجارة والصناعة، والمالية، والتخطيط، وقطاع الأعمال العام)، مساء أمس؛ لمناقشة استصدار قرار رئيس الوزراء لتنظيم أحكام برنامج طرح أسهم الشركات المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصصًا فيها بالبورصة، والذي يستهدف ضمان وجود تقييم مالي مستقل وعادل لتلك الشركات.

تستهدف الحكومة من البرنامج تنشيط البورصة التي يعكس أدائها التأثر الإيجابي بمؤشرات برنامج الإصلاح الاقتصادي، إلى جانب توسيع قاعدة الملكية وتوفير التمويل اللازم لتلك الشركات للتوسع في نشاطها وتحقيق قدر أكبر من الحوكمة في إدارة الشركات، إضافة إلى المزيد من التدفقات الاستثمارية وتعظيم العائد لأصول الدولة من خلال هذا البرنامج مع تحفيز المواطنين على الاستثمار في البورصة؛ حسب ما أكده رئيس الوزراء خلال الاجتماع.

وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة العمل على استخدام الحصيلة المحققة من هذا البرنامج بالشكل الأمثل وبما يحقق أكبر فائدة خاصة فيما يتعلق بالتوسعات الجديدة لتلك الشركات؛ لتعظيم دورها الإنتاجي وتعظيم العائد من الأصول المملوكة للدولة.

وكانت الحكومة أعلنت عن أن البرنامج يستهدف طرح حصصًا مملوكة للدولة في 23 شركة يحقق نحو 80 مليار جنيه في فترة تتراوح بين 24 إلى 30 شهرا لمجموعة شركات بعضها يقيد للمرة الأولى في البورصة، وأخرى مقيدة بالفعل.