المؤسسة العامة للتكافل توفر 72 ألف كرتونة رمضانية للأسر الأولى بالرعاية

قالت المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، إنه في إطار الاستعداد لشهر رمضان ودعما للأسر الأولى بالرعاية، قامت المؤسسة بتوفير 72 ألف كرتونة مواد غذائية بتكلفة إجمالية قدرها 9 ملايين جنيه تقريبا، سيتم توزيعها على مستوى محافظات الجمهورية من خلال مديريات التضامن وفروع المؤسسة المنتشرة على عملاء التكافل الاجتماعي والأسر الأولى بالرعاية.

وأضافت المؤسسة، في باين صحفي اليوم، أن الكرتونة ستضم السلع الأساسية اللازمة لاحتياجات الأسر؛ تخفيفًا عن كاهل المواطنين خلال الشهر الكريم، وإعطاء أولوية لمحافظة شمال سيناء، حيث تم اختصاصها بعدد 4 آلاف كرتونة، وأن التوزيع سيتم على مستوى المحافظات وفق عدد السكان والفئات الأكثر احتياجا.

وأشار اللواء عبدالحكيم حمودة نائب رئيس مجلس أمناء المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي، إلى أن هذا المجهود يأتي للعام الرابع على التوالي في إطار الدور الذي تقوم به المؤسسة في رعاية الأسر الأكثر احتياجا وتخفيف العبء عن كاهل الأسر خاصة في شهر رمضان الكريم، وزيادة عدد الكراتين الموزعة لهذا العام بنسبة 250% مقابل العام الماضي.

وأضاف «حمودة»، أن المؤسسة العامة للتكافل الاجتماعي تستهدف تحقيق التكافل بمعناه الواسع من خلال تغطية الفئات التي لا ينطبق عليها قانون الضمان الاجتماعي والتأمينات، حيث يتم تقديم المساعدات بأنواعها وإجراء عمليات جراحية للحالات المرضية، بالإضافة إلى تحسين مستوى معيشة الأسرة.

وتابع «حمودة»، أن عدد فروع المؤسسة يصل إلى 27 فرعا على مستوى الجمهورية، تقدم المساعدة للأسر الأولى بالرعاية، وبلغ قيمة المساعدات الاجتماعية المقدمة خلال الأشهر الثلاثة الأولى للعام الجاري من يناير وحتى مارس 2018، ما يقرب من 9 ملايين جنيه قدمت لـ67 ألفا و425 أسرة من الأسر الأكثر فقرا، تنوعت من مساعدات تعليم وحالات ملحة وكراس متحركة وأجهزة تعويضية وتعويضات وكوارث ونكبات وغيرها.