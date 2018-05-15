«بوتين» و«ماكرون» يبحثان هاتفيا ملف إيران النووي وتسوية الأزمة السورية

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، في اتصال هاتفي، آفاق التسوية السياسية للأزمة السورية، وملف إيران النووي.



وأعلن الكرملينن في بيان صدر اليوم الثلاثاء، أن الرئيسين أجريا، بمبادرة من الجانب الفرنسي، محادثة هاتفية تبادلا فيها وجهات النظر فيما يتعلق بالأزمة السورية، معيرين اهتماما خاصا للوضع بعد الانسحاب الأحادي للولايات المتحدة من خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني.



ولفت البيان إلى أنه تم خلال الاتصال تأكيد التزام روسيا وفرنسا بتنفيذ هذا الاتفاق، ذاكرا أن «بوتين» أطلع «ماكرون»، على ما دار في لقائه مؤخرا بالمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية يوكيا أمانو.



وأوضح أن الرئيسين ناقشا كذلك التحضيرات لزيارة الرئيس الفرنسي المقررة إلى روسيا في 24-25 مايو، والتي تتضمن مشاركة «ماكرون»، في فعاليات منتدى بطرسبرج الاقتصادي الدولي، الذي ستكون فرنسا فيه ضيفة شرف، لافتا إلى تحديد مجموعة من المواضيع الدولية والثنائية للمحادثات المقبلة.